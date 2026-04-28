Li protegge la Madonna del Ghisallo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li protegge la Madonna del Ghisallo' è 'Ciclisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CICLISTI

Perché la soluzione è Ciclisti? I ciclisti sono atleti che praticano questa disciplina mettendo alla prova resistenza e abilità su due ruote. La Madonna del Ghisallo è considerata la patrona di chi corre in bicicletta, offrendo loro protezione e ispirazione durante le salite e le gare. Questa figura religiosa rappresenta un punto di riferimento spirituale per i ciclisti, che spesso si rivolgono a lei prima di affrontare percorsi impegnativi. La sua presenza è simbolo di sicurezza e coraggio per tutti gli appassionati di ciclismo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li protegge la Madonna del Ghisallo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Li protegge la Madonna del Ghisallo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciclisti

In presenza della definizione "Li protegge la Madonna del Ghisallo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li protegge la Madonna del Ghisallo" conferma che la soluzione 'Ciclisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ciclisti

C Como I Imola C Como L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li protegge la Madonna del Ghisallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciclisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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