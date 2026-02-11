Dipinse una celebre Madonna del Pozzo

SOLUZIONE: FRANCIABIGIO

Perché la soluzione è Franciabigio? Franciabigio è conosciuto per aver realizzato una famosa raffigurazione della Madonna del Pozzo, un'opera che esprime grande spiritualità e maestria artistica. La sua abilità nel rappresentare soggetti religiosi contribuisce alla sua fama tra i pittori del Rinascimento toscano. La sua arte, ricca di dettagli e di sensibilità, ha lasciato un'impronta significativa nella storia dell'arte sacra italiana.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dipinse una celebre Madonna del Pozzo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dipinse una celebre Madonna del Pozzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dipinse una celebre Madonna del Pozzo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dipinse una celebre Madonna del Pozzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 12 lettere della soluzione Franciabigio:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como I Imola A Ancona B Bologna I Imola G Genova I Imola O Otranto

