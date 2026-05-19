Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana' è 'Mafai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAFAI

Perché la soluzione è Mafai? Mario MAFAI, pittore nato nel 1902 e scomparso nel 1965, è stato un importante esponente della Scuola romana. La sua opera si contraddistingue per l'uso di colori vivaci e linee decise, riflettendo le tendenze artistiche del suo tempo e il contesto culturale di Roma. La sua produzione artistica ha contribuito a definire un linguaggio visivo originale, capace di catturare l’attenzione e suscitare emozioni profonde. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama artistico italiano del Novecento.

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Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mafai

Se la definizione "Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mafai'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana

Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana Risposta: MAFAI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

M Milano A Ancona F Firenze A Ancona I Imola

La soluzione 'Mafai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.