Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana' è 'Mafai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MAFAI
Perché la soluzione è Mafai? Mario MAFAI, pittore nato nel 1902 e scomparso nel 1965, è stato un importante esponente della Scuola romana. La sua opera si contraddistingue per l'uso di colori vivaci e linee decise, riflettendo le tendenze artistiche del suo tempo e il contesto culturale di Roma. La sua produzione artistica ha contribuito a definire un linguaggio visivo originale, capace di catturare l’attenzione e suscitare emozioni profonde. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama artistico italiano del Novecento.
Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mafai
Se la definizione "Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mafai'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana
- Risposta: MAFAI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Mafai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Mario pittore del 900 della Scuola romana Il Mario pittore della Pop Art italiana Cosmè pittore della scuola ferrarese Gustave il pittore francese capo della scuola realista Mario esponente dell arte povera
Altre definizioni collegate
Con mario: Mario pittore romano
Con pittore: Lorenzo pittore che fu amico di Salvator Rosa
Con esponente: Tommaso d Aquino ne fu un sommo esponente