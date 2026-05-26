Pittore e incisore del Settecento
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SOLUZIONE: GIANDOMENICO TIEPOLO
Perché la soluzione è Giandomenico Tiepolo? Giandomenico Tiepolo, artista del Settecento, si distinse per la sua abilità nel dipingere e incidere opere di grande raffinatezza. Figlio di Giovanni Battista Tiepolo, portò avanti la tradizione artistica familiare con uno stile personale che univa eleganza e vivacità. Le sue creazioni riflettevano un mondo ricco di dettagli e colore, lasciando un segno importante nel panorama artistico dell’epoca. La sua arte continua a essere ammirata ancora oggi.
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Pittore e incisore del Settecento nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Giandomenico Tiepolo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pittore e incisore del Settecento
- Risposta: GIANDOMENICO TIEPOLO
- Lunghezza: 19 lettere
- Schema parole: 12-7
- Schema utile: G___________ _______
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 19 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con pittore: Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana
Con incisore: L incisore olandese di famosissime illusioni ottiche
Con settecento: Completava il trucco delle dame del Settecento