Pittore e incisore del Settecento

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Pittore e incisore del Settecento' è 'Giandomenico Tiepolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIANDOMENICO TIEPOLO

Perché la soluzione è Giandomenico Tiepolo? Giandomenico Tiepolo, artista del Settecento, si distinse per la sua abilità nel dipingere e incidere opere di grande raffinatezza. Figlio di Giovanni Battista Tiepolo, portò avanti la tradizione artistica familiare con uno stile personale che univa eleganza e vivacità. Le sue creazioni riflettevano un mondo ricco di dettagli e colore, lasciando un segno importante nel panorama artistico dell’epoca. La sua arte continua a essere ammirata ancora oggi.

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Pittore e incisore del Settecento nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Giandomenico Tiepolo

La soluzione associata alla definizione "Pittore e incisore del Settecento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giandomenico Tiepolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pittore e incisore del Settecento

Pittore e incisore del Settecento Risposta: GIANDOMENICO TIEPOLO

Lunghezza: 19 lettere

19 lettere Schema parole: 12-7

12-7 Schema utile: G___________ _______

G___________ _______ Inizia con: G

G Finisce con: O

Le 19 lettere della soluzione

G Genova I Imola A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto M Milano E Empoli N Napoli I Imola C Como O Otranto T Torino I Imola E Empoli P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Giandomenico Tiepolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pittore e incisore del Settecento". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.