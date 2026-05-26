Pittore e incisore del Settecento

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Pittore e incisore del Settecento' è 'Giandomenico Tiepolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIANDOMENICO TIEPOLO

Perché la soluzione è Giandomenico Tiepolo? Giandomenico Tiepolo, artista del Settecento, si distinse per la sua abilità nel dipingere e incidere opere di grande raffinatezza. Figlio di Giovanni Battista Tiepolo, portò avanti la tradizione artistica familiare con uno stile personale che univa eleganza e vivacità. Le sue creazioni riflettevano un mondo ricco di dettagli e colore, lasciando un segno importante nel panorama artistico dell’epoca. La sua arte continua a essere ammirata ancora oggi.

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Pittore e incisore del Settecento nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Giandomenico Tiepolo

La soluzione associata alla definizione "Pittore e incisore del Settecento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giandomenico Tiepolo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pittore e incisore del Settecento
  • Risposta: GIANDOMENICO TIEPOLO
  • Lunghezza: 19 lettere
  • Schema parole: 12-7
  • Schema utile: G___________ _______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Le 19 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
A Ancona
N Napoli
D Domodossola
O Otranto
M Milano
E Empoli
N Napoli
I Imola
C Como
O Otranto
 
T Torino
I Imola
E Empoli
P Padova
O Otranto
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Giandomenico Tiepolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pittore e incisore del Settecento". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con pittore: Mario pittore 1902 1965 esponente della Scuola romana 

Con incisore: L incisore olandese di famosissime illusioni ottiche 

Con settecento: Completava il trucco delle dame del Settecento 