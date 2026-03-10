Dolce di Cremona

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dolce di Cremona' è 'Torrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORRONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolce di Cremona" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolce di Cremona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Torrone? Il torrone è un dolce tradizionale molto apprezzato in Italia, in particolare nella zona di Cremona. Si tratta di una preparazione a base di zucchero, miele, albumi e frutta secca, che viene cotta fino a ottenere una consistenza morbida e compatta. La sua origine antica lo rende un simbolo delle festività e delle tradizioni locali. La sua consistenza croccante e il sapore dolce lo rendono un dessert ideale per concludere un pasto speciale.

Se la definizione "Dolce di Cremona" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolce di Cremona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Torrone:

T Torino O Otranto R Roma R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolce di Cremona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

