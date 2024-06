Un dolce con i canditi

: La parola inglese plum cake (o plumcake, letteralmente "torta alle prugne") indica in italiano un dolce lievitato a base di farina, uova, zucchero, burro e altri ingredienti come la frutta secca o candita, talvolta con l'aggiunta di spezie e liquori. Viene cotto al forno in speciali stampi rettangolari a pareti alte, chiamati stampi a cassetta, e servito a fette a colazione o a merenda. Soprattutto nell'industria dolciaria, trova tuttavia diffusione più ampia il formato monoporzione, di norma contenuto in pirottini pure di forma rettangolare, nel quale la frutta secca o candita è soppiantata da yogurt, gocce di cioccolato o aromi alla vaniglia o al limone, anche in versione light.

. Italiano: Sostantivo: merendina f (pl.: merendine) . (gastronomia) è in genere un alimento, dolce o salato, che viene consumato a merenda; solitamente le merendine vengono prodotte su scala industriale, impacchettate e commercializzate, più raramente vengono prodotte in casa. Negli ultimi decenni le merendine confezionate hanno preso il sopravvento su quelle preparate in casa, a causa di una maggiore richiesta dei consumatori e soprattutto di una maggiore offerta da parte delle industrie dolciarie "Possono essere di cioccolato, marmellata o ripiene alla crema: vari tipi di merendine sono la crostatina, il Rollino di cioccolato, Brioss e Plumcake".