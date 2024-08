La Soluzione ♚ Un dolce molto duro La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TORRONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TORRONE

Curiosità su Un dolce molto duro: Il torrone (pronunciato [tor'rone] ) è un dolce tipico di origini italiane e spagnole, principalmente natalizio; il suo nome deriva probabilmente dal verbo latino torrere che significa abbrustolire con riferimento alla tostatura della frutta secca che lo compone. Il torrone è conosciuto con nomi simili in diverse lingue; in spagnolo turrón (pronunciato [tu'ron]), in catalano, torró (pronunciato [tu'ro] o [to'ro]) in portoghese, torrão (pronunciato [tu'~w]) mentre in portoghese brasiliano torrone (pronunciato [to'oni]), in tagalog, turon (pronunciato [tu'on]).

