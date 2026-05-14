La famosa fontana romana ne La dolce vita

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La famosa fontana romana ne La dolce vita' è 'Trevi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TREVI

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Perché la soluzione è Trevi? La fontana che si trova a Roma, celebre per la sua maestosa presenza e per essere una delle attrazioni più visitate, è nota come Trevi. Questa fontana rappresenta un capolavoro dell'arte barocca, con sculture che raffigurano scene mitologiche e simboli della città. La sua imponenza e il suo stile raffinato hanno reso il luogo un punto di riferimento per i turisti di tutto il mondo. La tradizione di lanciare una moneta nella fontana è ormai famosa, assicurando un ritorno nella capitale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La famosa fontana romana ne La dolce vita". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La famosa fontana romana ne La dolce vita nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trevi

Quando la definizione "La famosa fontana romana ne La dolce vita" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La famosa fontana romana ne La dolce vita" conferma che la soluzione 'Trevi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Trevi

T Torino R Roma E Empoli V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La famosa fontana romana ne La dolce vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trevi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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