È dolce in un film con Jack Lemmon

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È dolce in un film con Jack Lemmon' è 'Irma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRMA

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Perché la soluzione è Irma? IRMA è il nome di una voce dolce presente in un film con Jack Lemmon, noto per le sue interpretazioni delicate e affettuose. La sua presenza nel film contribuisce a creare un’atmosfera calda e rassicurante, rendendo le scene più intime e coinvolgenti. La sua intonazione morbida e il tono gentile si distinguono, lasciando un’impronta significativa nella memoria degli spettatori. La sua influenza si percepisce chiaramente, sottolineando il ruolo fondamentale di questa voce nel contesto narrativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È dolce in un film con Jack Lemmon". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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È dolce in un film con Jack Lemmon nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Irma

In presenza della definizione "È dolce in un film con Jack Lemmon", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È dolce in un film con Jack Lemmon" conferma che la soluzione 'Irma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Irma

I Imola R Roma M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È dolce in un film con Jack Lemmon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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