La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un dolce sul quale si sparge zucchero a velo. PANDORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il pandoro è un pane dolce tradizionale italiano, in particolare della città di Verona. È consumato soprattutto durante le festività natalizie. Viene spesso servito spolverato con zucchero a velo all'odore di vaniglia, in modo da farlo assomigliare alle cime delle Alpi innevate durante il Natale. È uno dei dolci natalizi più tipici in Italia. Il suo nome e le sue origini sono da attribuire a Domenico Melegatti. La pasta è soffice e di colore dorato, per la presenza delle uova, e profuma di vaniglia. La forma è a tronco, con rilievi a forma di stella, solitamente a otto punte. Fra gli ingredienti principali vi sono farina, zucchero, uova, ...

pandoro ( approfondimento) m sing (pl.: pandori)

(gastronomia) prodotto dolciario veronese che si mangia a Natale, costituito da farina, zucchero, uova e burro pandoro e panettone sono ricchi di grassi, zuccheri e sale

Sillabazione

pan | dò | ro

Pronuncia

IPA: /,pan'dro/

Etimologia / Derivazione

da pan(e) d’oro