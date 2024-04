La Soluzione ♚ Un dolce per chi ha buoni denti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un dolce per chi ha buoni denti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TORRONE - CROCCANTE

Curiosità su Un dolce per chi ha buoni denti: Con un collo anormalmente lungo e maggie si trasforma in una coccinella. la famiglia sarà costretta a chiedere l'aiuto di un folletto. robot dolce casa... Il torrone (pronunciato [tor'rone] ) è un dolce tipico italiano principalmente natalizio; il suo nome deriva probabilmente dal verbo latino torrere che significa abbrustolire con riferimento alla tostatura della frutta secca che lo compone. Il torrone è conosciuto con nomi simili in diverse lingue; in spagnolo turrón (pronunciato [tu'ron]), in catalano, torró (pronunciato [tu'ro] o [to'ro]) in portoghese, torrão (pronunciato [tu'~w]) mentre in portoghese brasiliano torrone (pronunciato [to'oni]), in tagalog, turon (pronunciato [tu'on]). È composto da albume d'uovo, miele e zucchero e mandorle che ne costituiscono la base comune a ...

