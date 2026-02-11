Antica tromba romana

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Antica tromba romana' è 'Lituo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITUO

Perché la soluzione è Lituo? Il lituo era uno strumento di origine romana utilizzato per scopi militari e cerimoniali. Era una tromba di grande formato, costruita in metallo, impiegata per inviare segnali a distanza e coordinare le truppe. La sua presenza simboleggiava autorità e potere, e veniva suonata durante eventi ufficiali e battaglie. Il suo suono potente e riconoscibile lo rendeva un simbolo di forza e disciplina nell'antica Roma.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica tromba romana" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica tromba romana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Per risolvere la definizione "Antica tromba romana", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica tromba romana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lituo:

L Livorno I Imola T Torino U Udine O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica tromba romana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

