L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio' è 'Tiberina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIBERINA

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Perché la soluzione è Tiberina? La Tiberina è una piccola isoletta situata nel fiume Tevere a Roma, conosciuta per i suoi ponti storici come il Cestio e il Fabricio. Questa isoletta ha un ruolo importante nel contesto urbano della città, collegando le sponde del fiume con strutture che risalgono all'antichità. La sua posizione strategica e la presenza di ponti antichi ne fanno un punto di riferimento significativo nel paesaggio romano. La Tiberina conserva un fascino particolare grazie alla sua storia e alla sua funzione nel tessuto cittadino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tiberina

La soluzione associata alla definizione "L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio" conferma che la soluzione 'Tiberina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tiberina

T Torino I Imola B Bologna E Empoli R Roma I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isoletta romana con i ponti Cestio e Fabricio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tiberina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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