Antica tassa romana sulle eredità: hereditatum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica tassa romana sulle eredità: hereditatum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VICESIMA

Cittadine. sui cittadini romani gravano invece le tasse sulle manomissioni, sulle vendite all'asta e la vicesima hereditatum (tassa di successione). progressivamente... Inoltre abolì il fiscus iudaicus (che gravava sugli ebrei dell'impero) e la vicesima hereditatum. nonostante ciò, fu molto duro contro i suoi delatori. fu addirittura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

