Antica via romana

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antica via romana' è 'Flavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLAVIA

Perchè la soluzione è Flavia? Flavia percorreva spesso l'antica via romana, un percorso che univa città e campagna. Quella strada, testimone di secoli passati, attraversava paesaggi diversi e collegava comunità lontane. Camminando lungo questa via, si sentiva parte di una storia lunga e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Antica via romana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Flavia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Antica via romana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Flavia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Antica via romana
  • Risposta: FLAVIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: F_____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze
L Livorno
A Ancona
V Venezia
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Flavia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Antica via romana". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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