L antica civiltà greca

Home / Soluzioni Cruciverba / L antica civiltà greca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L antica civiltà greca' è 'Ellenica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELLENICA

Perché la soluzione è Ellenica? L'ellenica si riferisce alla cultura, alla lingua e alle tradizioni dell'antica civiltà che si sviluppò in Grecia. Questo termine racchiude un patrimonio storico e artistico che ha influenzato profondamente la civiltizzazione occidentale. La civiltà ellenica comprende le grandi opere di filosofia, teatro, architettura e scienza create dai Greci antichi. La loro eredità si è tramandata nel tempo, lasciando un'impronta indelebile nella storia mondiale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antica civiltà greca" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antica civiltà greca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L antica civiltà greca nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ellenica

Se la definizione "L antica civiltà greca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antica civiltà greca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ellenica:

E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antica civiltà greca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sinonimo di grecaCome la civiltà della Grecia anticaUn antica civiltà grecaAntica città greca della FocideL antica regione greca patria di OrfeoSono cultori di un antica civiltà mesopotamicaAntica città greca che ricorda una statua di Afrodite