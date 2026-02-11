La lettera greca alla foce del Nilo

SOLUZIONE: DELTA

Perché la soluzione è Delta? Il termine si riferisce alla vasta area di terra fertile che si forma all'ingresso di un fiume nel mare, spesso ricca di canali e insenature. La parola deriva dalla forma triangolare simile a una lettera greca, che rappresenta questa formazione naturale. Questa regione è fondamentale per l'agricoltura e la biodiversità, grazie alle sue acque ricche di nutrienti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La lettera greca alla foce del Nilo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lettera greca alla foce del Nilo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Le 5 lettere della soluzione Delta:

D Domodossola E Empoli L Livorno T Torino A Ancona

