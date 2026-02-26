Una celebre poetessa greca

SOLUZIONE: SAFFO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una celebre poetessa greca" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una celebre poetessa greca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Saffo? Saffo è una delle figure più importanti della poesia dell'antica Grecia, riconosciuta per la sua capacità di esprimere emozioni profonde e sospiri d'amore attraverso versi delicati e intensi. Originaria di Lesbo, la sua arte ha influenzato molte generazioni successive, lasciando un’impronta duratura nel mondo letterario. La sua sensibilità e la sua capacità di catturare i sentimenti umani le hanno valso il rispetto e l’ammirazione di scrittori e poeti. La sua vita e le sue opere continuano a essere oggetto di studio e ammirazione.

Se la definizione "Una celebre poetessa greca" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una celebre poetessa greca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Saffo:

S Savona A Ancona F Firenze F Firenze O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una celebre poetessa greca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

