La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone' è 'Papas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Papas? Papas è il nome di un attore greco noto per aver interpretato Irene ne I cannoni di Navarone. La sua interpretazione ha contribuito a rendere memorabile il personaggio, evidenziandone le sfumature emotive e la presenza scenica. Attraverso il suo lavoro, Papas ha dato vita a un ruolo che rimane nel ricordo degli spettatori, rafforzando l'importanza della recitazione nel cinema. La sua performance si distingue per intensità e naturalezza.

La definizione "Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Papas:

P Padova A Ancona P Padova A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Irene attrice greca ne I cannoni di Navarone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

