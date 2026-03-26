Antica civiltà di marinai ed esploratori

Home / Soluzioni Cruciverba / Antica civiltà di marinai ed esploratori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antica civiltà di marinai ed esploratori' è 'Fenici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FENICI

Perché la soluzione è Fenici? I Fenici erano un'antica civiltà di marinai ed esploratori che si sviluppò lungo le coste del Mediterraneo. Nota per le sue abilità nel commercio e nella navigazione, questa popolazione si distinse per le sue imbarcazioni avanzate e la capacità di scoprire nuove rotte. La loro influenza si estese anche alla diffusione di scritture e culture, favorendo i scambi tra diverse civiltà antiche. Le loro imprese marinare hanno lasciato un segno indelebile nella storia della navigazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica civiltà di marinai ed esploratori". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Antica civiltà di marinai ed esploratori nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Fenici

Questa pagina è dedicata alla definizione "Antica civiltà di marinai ed esploratori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica civiltà di marinai ed esploratori" conferma che la soluzione 'Fenici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Fenici

F Firenze E Empoli N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica civiltà di marinai ed esploratori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fenici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L antico popolo che adorava la dea AstarteIl loro nome deriva dalla porpora che producevanoI fondatori di CartagineSono cultori di un antica civiltà mesopotamicaAntica civiltà di base a Veio Volterra ChiusiCome la civiltà della Grecia anticaAntica civiltà di CretaNome di due filosofi e matematici dell antica Grecia nati ad Alessandria ed a Smirne