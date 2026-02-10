Grande lucertola crestata americana

Home / Soluzioni Cruciverba / Grande lucertola crestata americana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande lucertola crestata americana' è 'Iguana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGUANA

Perché la soluzione è Iguana? L'iguana è una grande lucertola originaria delle Americhe, riconoscibile per la sua pelle squamosa e le lunghe spine dorsal. Spesso trovata in ambienti tropicali, è nota per la capacità di adattarsi a diversi habitat e per il suo caratteristico colore verde. Questa creatura può raggiungere dimensioni notevoli e si nutre principalmente di piante e foglie. È un animale che suscita ammirazione e curiosità tra gli appassionati di natura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande lucertola crestata americana" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande lucertola crestata americana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Grande lucertola crestata americana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Iguana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Grande lucertola crestata americana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande lucertola crestata americana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Iguana:

I Imola G Genova U Udine A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande lucertola crestata americana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pelliccia di guanacoLucertolone esoticoRettile da alcuni tenuto come animale domesticoGrande lucertola crestataLucertola crestataAssomiglia a una lucertola crestataUna lucertola crestataGrande città di Israele