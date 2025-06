Lucertolone esotico nei cruciverba: la soluzione è Iguana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lucertolone esotico' è 'Iguana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IGUANA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Iguana? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Iguana.

Perché la soluzione è Iguana? L'iguana è un rettile esotico appartenente alla famiglia degli iguanidi, noto per il suo corpo snello, la coda lunga e le scaglie colorate. Spesso desiderato come animale da compagnia, si trova principalmente nelle regioni tropicali dell'America Centrale e del Sud. In natura, svolge un ruolo importante nell'ecosistema, contribuendo al controllo delle piante e dei insetti.

