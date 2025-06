Rettile da alcuni tenuto come animale domestico nei cruciverba: la soluzione è Iguana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rettile da alcuni tenuto come animale domestico' è 'Iguana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IGUANA

Curiosità e Significato di Iguana

La parola Iguana è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Iguana.

Perché la soluzione è Iguana? L'iguana è un grande rettile appartenente alla famiglia degli iguani, spesso allevato come animale domestico per la sua presenza imponente e il carattere tranquillo. Originaria delle zone tropicali dell’America Centrale e del Sud, questa lucertola si distingue per la pelle squamosa, le lunghe code e le corna sulla testa. È un animale affascinante, ma richiede cure specifiche e ambienti adeguati, rendendola una scelta interessante per gli appassionati di rettili.

Come si scrive la soluzione Iguana

Hai trovato la definizione "Rettile da alcuni tenuto come animale domestico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A G R Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GARZA" GARZA

