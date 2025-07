La lucertola notturna che può arrampicarsi sui vetri nei cruciverba: la soluzione è Geco

GECO

Curiosità e Significato di Geco

La parola Geco è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Geco? Il geco è una lucertola notturna famosa per la sua abilità di arrampicarsi sui vetri grazie alle sue zampe dotate di setole adesive. È un animale affascinante che si trova in molte zone calde e umide, simbolo di agilità e adattabilità. La sua presenza ci ricorda come la natura abbia soluzioni sorprendenti per muoversi su superfici lisce e verticali.

