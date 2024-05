La Soluzione ♚ Lucertola crestata La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IGUANA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lucertola crestata. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lucertola crestata: Parasaurolophus (il cui nome significa "vicino alla lucertola crestata" in riferimento a saurolophus) è un genere estinto di dinosauro ornitopode hadrosauridae... Il genere Iguana è il genere tipo della famiglia Iguanidae. Nonostante il termine sia genericamente utilizzato per riferirsi a tutti i rappresentanti della famiglia o esteso addirittura ad altre specie del più ampio infraordine Iguania, il genere comprende le sole 2 specie Iguana iguana e Iguana delicatissima, ovvero le iguane in senso stretto. Anna Maria Ortese ha scritto un romanzo con protagonista una iguana, L'iguana (1965).

