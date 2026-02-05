Regione vicina all Alsazia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Regione vicina all Alsazia' è 'Lorena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LORENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regione vicina all Alsazia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione vicina all Alsazia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Lorena? Lorena è una regione situata vicino all'Alsazia, caratterizzata da un mix di influenze culturali francesi e tedesche. La sua posizione strategica ha favorito scambi e confronti tra diverse tradizioni, rendendola un luogo ricco di storia e diversità. La regione si distingue per paesaggi vari e un patrimonio artistico e culinario molto apprezzato. La sua vicinanza all'Alsazia contribuisce a creare un'identità unica, fatta di tradizioni condivise e influenze reciproche.

Per risolvere la definizione "Regione vicina all Alsazia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione vicina all Alsazia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lorena:

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione vicina all Alsazia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

