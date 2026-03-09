Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra' è 'Perigeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERIGEO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Perigeo? Il perigeo è il momento in cui la Luna si trova al più vicino al nostro pianeta durante il suo percorso orbitale. Questo evento avviene perché l'orbita lunare non è perfettamente circolare, ma ellittica, causando variazioni nella distanza tra i due corpi celesti. Quando si verifica il perigeo, la Luna appare leggermente più grande nel cielo rispetto ad altre fasi della sua orbita. La conoscenza di questo momento permette di capire meglio le caratteristiche delle maree e delle osservazioni astronomiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Perigeo:

P Padova E Empoli R Roma I Imola G Genova E Empoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il punto in cui la Luna è più vicina alla Terra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

