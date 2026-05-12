Regione nordorientale della Sardegna

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione nordorientale della Sardegna' è 'Gallura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALLURA

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Perché la soluzione è Gallura? La Gallura è una regione situata nel settore nord-orientale della Sardegna, caratterizzata da paesaggi suggestivi e una cultura ricca di tradizioni. Questa zona si distingue per le sue coste frastagliate e le spiagge di sabbia bianca, che attirano molti visitatori durante l'estate. La Gallura è anche conosciuta per i suoi molteplici insediamenti storici e le specialità gastronomiche tipiche, come il famoso vino Vermentino. La sua posizione geografica la rende un punto di riferimento importante nell'isola.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione nordorientale della Sardegna". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Regione nordorientale della Sardegna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gallura

Per risolvere la definizione "Regione nordorientale della Sardegna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione nordorientale della Sardegna" conferma che la soluzione 'Gallura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gallura

G Genova A Ancona L Livorno L Livorno U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione nordorientale della Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gallura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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