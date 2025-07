Regione che si cita con l Alsazia nei cruciverba: la soluzione è Lorena

LORENA

Curiosità e Significato di Lorena

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lorena, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lorena? Lorena è una regione storica situata tra Francia e Svizzera, famosa per il suo paesaggio verdeggiante e la ricca tradizione culturale. Il nome deriva dalla città di Lorena, che ha avuto un ruolo importante nella storia europea. Questa zona è nota anche per le sue influenze francesi e tedesche, oltre che per i suoi castelli e le tradizioni locali. Una regione che unisce storia e natura in modo unico.

Come si scrive la soluzione Lorena

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

