Regione dell Austria meridionale

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Regione dell Austria meridionale' è 'Tirolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIROLO

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Regione dell Austria meridionale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tirolo

Se la definizione "Regione dell Austria meridionale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tirolo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Regione dell Austria meridionale
  • Risposta: TIROLO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: T_____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
R Roma
O Otranto
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Tirolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Regione dell Austria meridionale". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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