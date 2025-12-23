La patrona dell Alsazia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La patrona dell Alsazia' è 'Ottilia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTTILIA

Perché la soluzione è Ottilia? Ottilia è riconosciuta come la protettrice della regione dell'Alsazia, venerata per la sua fede e la sua bontà. La sua figura è simbolo di protezione e speranza per i fedeli che la ricordano con devozione. Celebrata in molte festività locali, rappresenta i valori di purezza e carità. La sua storia si intreccia con leggende di miracoli e di fede incrollabile. Ottilia resta un punto di riferimento spirituale per chi cerca conforto e protezione.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La patrona dell Alsazia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La patrona dell Alsazia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "La patrona dell Alsazia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La patrona dell Alsazia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ottilia:

O Otranto T Torino T Torino I Imola L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La patrona dell Alsazia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

