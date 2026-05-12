Il capoluogo della regione veneto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il capoluogo della regione veneto' è 'Venezia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VENEZIA

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Perché la soluzione è Venezia? Venezia è il capoluogo della regione Veneto, famosa per i suoi canali, i ponti e l'arte rinascimentale. Questa città storica si distingue per l'architettura unica e i musei che custodiscono capolavori di grande valore culturale. Situata su un arcipelago di isole, Venezia ha sviluppato un sistema di trasporti particolare, con le gondole e le motoscafoni. La sua posizione privilegiata e il patrimonio artistico la rendono un simbolo di bellezza e di storia italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capoluogo della regione veneto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il capoluogo della regione veneto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Venezia

Per risolvere la definizione "Il capoluogo della regione veneto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capoluogo della regione veneto" conferma che la soluzione 'Venezia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Venezia

V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capoluogo della regione veneto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Venezia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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