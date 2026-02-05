È detta anche quercia

SOLUZIONE: FARNIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È detta anche quercia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È detta anche quercia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Farnia? La farnia è un albero robusto e imponente, appartenente alla famiglia delle querce. Si distingue per il suo tronco massiccio e le foglie lobate che offrono un'ampia chioma ombreggiante. Cresce spontaneamente in molte zone dell'Europa, contribuendo alla biodiversità e all'equilibrio degli ecosistemi. Questo albero ha un ruolo importante nel paesaggio naturale, fornendo habitat a numerosi animali e materiali pregiati per l'uomo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È detta anche quercia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È detta anche quercia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Farnia:

F Firenze A Ancona R Roma N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È detta anche quercia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

