In tedesco è detta Sterzing - Cruciverba

In tedesco, la città di Sterzing, situata in Alto Adige, Italia, è conosciuta come Vipiteno. Vipiteno è una località alpina affascinante e storica, che attrae numerosi visitatori con la sua architettura tipicamente tirolese e le sue bellezze naturali. La cittadina è rinomata per i suoi mercatini natalizi tradizionali e offre opportunità per praticare sport invernali come lo sci. Vipiteno è un luogo di incontro tra la cultura italiana e quella tedesca, con una forte influenza bilingue nella sua atmosfera e gastronomia.

