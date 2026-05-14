La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi' è 'San Miniato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAN MINIATO

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Perché la soluzione è San Miniato? San Miniato è una affascinante località situata nella provincia di Pisa, rinomata per la sua ricca tradizione culinaria e culturale. Questa città è famosa soprattutto per i pregiati tartufi bianchi che crescono nei boschi circostanti, attirando appassionati e gastronomi da tutto il mondo. Il suo centro storico conserva testimonianze di epoche passate, tra chiese, torri e piazze caratteristiche. La posizione strategica e l’atmosfera autentica fanno di San Miniato una meta imperdibile per chi visita questa regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è San Miniato

In presenza della definizione "La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi" conferma che la soluzione 'San Miniato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione San Miniato

S Savona A Ancona N Napoli M Milano I Imola N Napoli I Imola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La storica località in provincia di Pisa nota anche per i suoi tartufi bianchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'San Miniato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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