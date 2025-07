Quercia delle fagacee detta anche eschia nei cruciverba: la soluzione è Rovere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quercia delle fagacee detta anche eschia' è 'Rovere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROVERE

Curiosità e Significato di Rovere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rovere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rovere? Il termine rovere si riferisce a un ampio genere di alberi decidui, appartenenti alla famiglia delle Fagaceae, noti per il loro legno resistente e duraturo. La quercia delle fagacee indica proprio questa pianta, spesso chiamata anche eschia in alcuni dialetti. Rappresenta uno dei simboli della natura italiana, fondamentale per l'ecosistema e per le attività umane.

Come si scrive la soluzione Rovere

Hai trovato la definizione "Quercia delle fagacee detta anche eschia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N R E E O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORIENTE" ORIENTE

