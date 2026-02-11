Duro legno di quercia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Duro legno di quercia' è 'Rovere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROVERE

Perché la soluzione è Rovere? Il rovere è un legno molto resistente, noto per la sua durezza e robustezza. Viene spesso utilizzato nella costruzione di mobili e strutture che richiedono solidità nel tempo. La sua consistenza compatta e la capacità di sopportare usura lo rendono ideale per ambienti frequentati e per oggetti di pregio. Questo legno deriva da alberi di quercia, famosi per la loro longevità e forza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Duro legno di quercia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Duro legno di quercia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Duro legno di quercia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Duro legno di quercia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Rovere:

R Roma O Otranto V Venezia E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Duro legno di quercia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

