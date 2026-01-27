Misura per terreni

Home / Soluzioni Cruciverba / Misura per terreni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Misura per terreni' è 'Ettaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTARO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Misura per terreni" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Misura per terreni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ettaro? L'ettaro è un'unità di misura utilizzata per quantificare le superfici agricole. Viene impiegata per valutare la dimensione di un'area di terreno coltivabile o edificabile. Questa misura permette di confrontare e pianificare l'uso del territorio in modo più preciso. È molto diffusa in agricoltura e nelle statistiche relative alla proprietà fondiaria. L'ettaro rappresenta un'importante unità di riferimento per chi gestisce grandi estensioni di terra.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Misura per terreni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ettaro

Se la definizione "Misura per terreni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Misura per terreni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ettaro:

E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Misura per terreni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una misura agrariaÈ poco per una tenuta, è molto per un giardinoEquivale a diecimila metri quadratiUnità di misura per terreni in InghilterraL ottico che misura la vistaMisura la pressione all interno delle bottiglie di vinoSi misura in diottrieMesso a punto come uno strumento di misura