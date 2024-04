La definizione e la soluzione di 12 lettere: L ottico che misura la vista. OPTOMETRISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'optometrista è un professionista non-medico che svolge la sua attività nel campo dell'ottica fisiologica, individuando e compensando difetti refrattivi e identificando i parametri necessari all'approntamento del più opportuno ausilio (occhiali, lenti a contatto, ecc..) che consenta di ripristinare la normale efficienza visiva. Non può effettuare alcun tipo di diagnosi medica né somministrare terapie riabilitative per vere e proprie patologie o trattamenti farmacologici. Tale definizione è tuttavia generale e non applicabile alla globalità degli ordinamenti nazionali, è pertanto necessario considerare la professione in base allo Stato di ...

optician (pl.: opticians)

ottico, optometrista

ophthalmologist

optometrist