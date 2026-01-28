Terreni in leggera pendenza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Terreni in leggera pendenza' è 'Declivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECLIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Terreni in leggera pendenza" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terreni in leggera pendenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Declivi? I declivi sono superfici di terreno che scendono dolcemente, creando un'inclinazione lieve rispetto alla pianura. Questi luoghi sono ideali per alcune colture che preferiscono un drenaggio naturale e un'irrigazione più lenta. La loro pendenza moderata permette anche di costruire strade e abitazioni senza eccessive difficoltà. Spesso si trovano ai margini delle colline o delle montagne, offrendo paesaggi suggestivi e terreni favorevoli per attività agricole.

Se la definizione "Terreni in leggera pendenza" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terreni in leggera pendenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Declivi:

D Domodossola E Empoli C Como L Livorno I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terreni in leggera pendenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

