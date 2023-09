Unità di misura per terreni in Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura per terreni in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRO

Significato/Curiosita : Unita di misura per terreni in inghilterra

Radici in alcune unità di misura romane e in alcune unità di misura anglosassoni: nel sistema consuetudinario americano sono quindi presenti unità sostanzialmente... L'acro (in inglese acre), simbolo ac, è un'unità di misura di superficie del sistema imperiale britannico e di quello consuetudinario statunitense, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Unità di misura per terreni in Inghilterra : unità; misura; terreni; inghilterra; Simbolo del piede fra le unità di misura USA; Monaco che vive in comunità ; Sottomultiplo dell unità di pressione atmosferica; unità di tensione elettrica; Un azione punita dal codice penale; Simbolo del piede fra le unità di misura USA; Smisura tamente grande; Si misura con la latitudine; La misura del lavoro Simbolo; La misura di superficie per tenute; terreni adatti per campi di golf; Motoveicolo per terreni accidentati; Fertilizzare terreni con concimi chimici azotati; terreni da golf; terreni recintati con piante fiori e aiuole; L ultima moglie di Enrico VIII d inghilterra ; Vai in inghilterra ; Le province dell inghilterra ; Serie TV ambientata nell inghilterra del primo 900; In inghilterra indaga sui casi di morte sospetta;

Cerca altre Definizioni