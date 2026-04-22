Terreni in leggera discesa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Terreni in leggera discesa' è 'Pendii'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENDII

Perché la soluzione è Pendii? I pendii sono superfici di terreno che si trovano in una pendenza lieve, caratterizzata da una inclinazione moderata rispetto all'orizzonte. Questa inclinazione permette un buon drenaggio dell'acqua e facilita il movimento di veicoli o persone senza richiedere sforzi eccessivi. La presenza di pendii è comune in aree collinari o di campagna, dove il terreno si inclina leggermente. La loro gestione è importante per l'agricoltura e la stabilità del territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terreni in leggera discesa". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Terreni in leggera discesa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pendii

Questa pagina è dedicata alla definizione "Terreni in leggera discesa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terreni in leggera discesa" conferma che la soluzione 'Pendii' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pendii

P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terreni in leggera discesa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pendii' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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