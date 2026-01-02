Ha per capitale Tbilisi

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha per capitale Tbilisi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha per capitale Tbilisi' è 'Georgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEORGIA

Perché la soluzione è Georgia? La Georgia è uno stato situato nel Caucaso, noto per le sue vaste montagne e ricca cultura. La sua capitale è Tbilisi, una città che combina tradizione e modernità. La regione vanta un patrimonio storico e paesaggi suggestivi, attirando visitatori da tutto il mondo. La Georgia si distingue per la sua cucina, i vini pregiati e le tradizioni antiche che si riflettono nelle sue comunità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha per capitale Tbilisi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha per capitale Tbilisi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ha per capitale Tbilisi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Georgia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha per capitale Tbilisi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha per capitale Tbilisi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Georgia:

G Genova E Empoli O Otranto R Roma G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha per capitale Tbilisi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un arcipelago situato nell oceano Atlantico meridionaleStato degli USA e Nazione del CaucasoLa nazione con le città di Batumi e KutaisiHa per capitale BamakoLo Stato che ha per capitale LimaHa per capitale DispurEst: ha Dili per capitaleHa per capitale Bruxelles