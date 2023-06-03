Native di Tbilisi

Home / Soluzioni Cruciverba / Native di Tbilisi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Native di Tbilisi' è 'Georgiane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEORGIANE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Native di Tbilisi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Native di Tbilisi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Georgiane? Georgiane indica una persona originaria di Tbilisi, capitale della Georgia, paese del Caucaso. Questo termine sottolinea le radici culturali e linguistiche di chi proviene da questa regione. Essere georgiano significa condividere tradizioni, usanze e un patrimonio storico unico, radicato nella città di Tbilisi. La parola rappresenta l'appartenenza a una comunità con una ricca identità nazionale e culturale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Native di Tbilisi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Georgiane

Per risolvere la definizione "Native di Tbilisi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Native di Tbilisi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Georgiane:

G Genova E Empoli O Otranto R Roma G Genova I Imola A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Native di Tbilisi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Native della città dei due mariNative di PapeeteLe native di BelgradoLo sono anche le native di ConakryLe native di Riad