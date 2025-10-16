Così era detta l imposta su terreni e fabbricati nei cruciverba: la soluzione è Fondiaria
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così era detta l imposta su terreni e fabbricati' è 'Fondiaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
FONDIARIA
Curiosità e Significato di Fondiaria
Hai risolto il cruciverba con Fondiaria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Fondiaria.
Come si scrive la soluzione Fondiaria
Hai davanti la definizione "Così era detta l imposta su terreni e fabbricati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 9 lettere della soluzione Fondiaria:
