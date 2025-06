Così era detta la nave mercantile degli antichi Romani nei cruciverba: la soluzione è Oneraria

ONERARIA

Perché la soluzione è Oneraria? Oneraria era il termine usato dagli antichi Romani per indicare una nave mercantile, progettata per il trasporto di merci su lunghe distanze. Queste imbarcazioni erano fondamentali per il commercio e lo scambio tra le diverse province dell'Impero Romano, contribuendo alla prosperità economica dell'epoca. In sostanza, rappresentavano il cuore delle rotte commerciali romane, facilitando la circolazione di beni e culture.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Così era detta la nave mercantile degli antichi Romani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

