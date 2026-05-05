Un imposta dell Iran di un tempo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un imposta dell Iran di un tempo' è 'Persiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERSIANA

Perché la soluzione è Persiana? La parola persiana si riferisce a un'imposta che l'Iran applicava in passato. Questa tassa veniva imposta ai cittadini come contributo obbligatorio, spesso legato a specifici servizi o esigenze dello Stato. La sua applicazione era una delle modalità attraverso cui il governo raccoglieva fondi per il funzionamento e lo sviluppo del paese. La persiana rappresentava un meccanismo fiscale importante nella storia dell'Iran, riflettendo le pratiche amministrative dell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un imposta dell Iran di un tempo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un imposta dell Iran di un tempo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Persiana

Quando la definizione "Un imposta dell Iran di un tempo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un imposta dell Iran di un tempo" conferma che la soluzione 'Persiana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Persiana

P Padova E Empoli R Roma S Savona I Imola A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un imposta dell Iran di un tempo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Persiana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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