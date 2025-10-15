Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo' è 'Attentatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTENTATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Attentatori? Gli attentatori spesso incontrano un forte ostacolo rappresentato dalle guardie del corpo, che proteggono le persone sotto la loro tutela. La presenza di queste guardie rende difficile per loro portare a termine i loro piani. La loro funzione principale è impedire azioni dannose o pericolose, creando così una barriera tra i potenziali aggressori e i bersagli.

Per risolvere la definizione "Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Attentatori:

A Ancona T Torino T Torino E Empoli N Napoli T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trovano un valido ostacolo nelle guardie del corpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

