Vi si trovano Hollywood e San Francisco

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si trovano Hollywood e San Francisco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vi si trovano Hollywood e San Francisco' è 'California'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALIFORNIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si trovano Hollywood e San Francisco" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si trovano Hollywood e San Francisco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è California? La California è uno stato situato sulla costa occidentale degli Stati Uniti, noto per le sue grandi città e paesaggi diversificati. Tra le sue località più rappresentative ci sono Hollywood, il cuore dell'industria cinematografica, e San Francisco, famosa per il suo ponte iconico e i quartieri caratteristici. La regione si distingue per il clima mite, le opportunità culturali e il ruolo di leadership in tecnologia e innovazione. La California continua a essere una delle mete più ambite al mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si trovano Hollywood e San Francisco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è California

Se la definizione "Vi si trovano Hollywood e San Francisco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si trovano Hollywood e San Francisco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione California:

C Como A Ancona L Livorno I Imola F Firenze O Otranto R Roma N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si trovano Hollywood e San Francisco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo Stato degli Usa con Los AngelesLo Stato con HollywoodSi affaccia sul Pacifico tra Oregon e MessicoSan Francesco vi si ritirava in preghieraVi si trovano La Quebrada e Playa CondesaVi si ritirava in preghiera san FrancescoVi si trovano Texas e Iowa: Uniti d AmericaVi si trovano tessuti cardati