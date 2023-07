Scuote il corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scuote il corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FREMITO

Significato/Curiosita : Scuote il corpo

Funzione,allora, incapace di mantenere ciò che con la sua energia teneva teso, scuote, indebolendosi, tutto quello che aveva potuto sostenere quando era integra... Bassa. nei soggetti magri il fremito viene avvertito con maggiore facilità. in linea generale la percezione del fremito è migliore nei campi toracici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Scuote il corpo : scuote; corpo; Si usano scuote ndoli; La sonnolenza di chi non riesce a scuote rsi; Un brivido che risveglia o scuote ; scuote re di dosso; Vivacizzarsi scuote rsi; Relativi al corpo e alle membra; Lo storico corpo francese con soldati di varie nazionalità; Celeste incorpo rea; Tozzi di corpo ratura; L ha incorpo rata Allianz;

